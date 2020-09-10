Пандемия COVID-19: В мире уже более 28 миллионов случаев болезни

9 сентября в мире обнаружили 286 000 случаев заражения коронавирусом. В частности 40 000 в странах Европы.

По состоянию на утро 10 сентября, в мире зафиксировали 28 025 181 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

За 10 сентября в мире выявили еще 10 333 новых случаев и 696 новых смерти от заболевания. Наибольшее количество новых случаев за сегодня обнаружено в Мексике, там зафиксировано 4 647 новых заболевших и 611 погибших.

В странах Европы за прошедшие сутки обнаружили 40 тысяч заражений. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Франция, Россия Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 908 000 больных, выздоровели уже 20 103 385. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 013 796, из них 60 538 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,5 миллионов инфицированных.

Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,4 миллионов жителей страны.

Больше всего больных выявили в таких странах:

США - 6 549 475

Индия - 4 465 863

Бразилия - 4 199 332

Россия - 1 041 007

Перу - 702 776

Колумбия - 686 856

Мексика - 647 507

ЮАР - 642 431

Испания - 543 379

Аргентина - 512 293

В ВОЗ предупредили, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

В Украине по состоянию на утро 9 сентября, диагностировали 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 551 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 411 новых больных.