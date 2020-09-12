Скачать
Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
"Стабильно тяжелое": Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха
"Стабильно тяжелое": Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)
Amerikraine Dream: певица Алина Паш порадовала фанов выпуском нового альбома о здоровом патриотизме
Amerikraine Dream: Алина Паш порадовала фанов выпуском альбома

Ляшко о повторном заражении коронавирусом: Случаи доказаны, но пока единичные

Ляшко о повторном заражении коронавирусом: Случаи доказаны, но пока единичные
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф Укринформ
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что на сегодняшний день невозможно точно определить, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.

"Если посмотреть наличие антител у тех, кто переболел в начале эпидемии и сейчас, их можно не найти в плазме - они вышли. Но случаев повторного инфицирования все же не так много в мире. Они доказаны, но пока единичные", - сказал Ляшко в программе "Неофициальный разговор" в эфире телеканала "ДОМ".

По его словам, иммунитет к коронавирусной болезни вырабатывается, но, как долго он сохраняется в организме, сегодня никто не может сказать. 

Вместе с тем Ляшко уверен, что если украинцы будут придерживаться противоэпидемических норм, то смогут уберечься до появления вакцины.

"Давайте посмотрим, сколько у нас заболевших. Сто тридцать тысяч заболевших, также есть часть тех, кого мы не выявили. Сорокамиллионная страна. Мы в карантине находимся уже шестой месяц. Если мы будем придерживаться противоэпидемических норм, и продержимся еще полгода, когда появятся иммунобиологические препараты, тогда надо будет просто сделать прививку, и организм будет защищен", - так Ляшко ответил на вопрос ведущей, переболеет ли большая часть населения нашей страны COVID-19.

Ляшко добавил, что с 15 сентября в Украине будут еженедельно обрабатывать более 200 тысяч тестов на COVID-19.

На данный момент работают 102 лаборатории, которые делают ПЦР-диагностику, из них в системе Министерства здравоохранения - 26.

"Вначале мы делали 200 исследований в неделю. Сегодня мы делаем уже более 130 тысяч, а на 15 сентября мы планируем выйти почти на 200 тысяч. Это будет постоянно увеличиваться в целом по стране", - сказал Ляшко.

COVID-19: В Киеве за сутки почти полтысячи случаев заражения

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выбросить немедленно: Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020
02 СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства
03 В элегантном наряде: Елена Зеленская покорила безупречным видом (Фото)
04 Это стоит знать каждому: ранние признаки рака горла
05 Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по &quot;пленкам Ермака&quot;
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по "пленкам Ермака"
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Танкер Delfi наконец-то эвакуировали в порт
Танкер Delfi наконец-то эвакуировали в порт
Sony окончательно решила не выпускать &quot;Венома&quot; и &quot;Морбиуса&quot; до конца пандемии
Sony окончательно решила не выпускать "Венома" и "Морбиуса" до конца пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь