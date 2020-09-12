Ляшко о повторном заражении коронавирусом: Случаи доказаны, но пока единичные

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что на сегодняшний день невозможно точно определить, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.

"Если посмотреть наличие антител у тех, кто переболел в начале эпидемии и сейчас, их можно не найти в плазме - они вышли. Но случаев повторного инфицирования все же не так много в мире. Они доказаны, но пока единичные", - сказал Ляшко в программе "Неофициальный разговор" в эфире телеканала "ДОМ".

По его словам, иммунитет к коронавирусной болезни вырабатывается, но, как долго он сохраняется в организме, сегодня никто не может сказать.

Вместе с тем Ляшко уверен, что если украинцы будут придерживаться противоэпидемических норм, то смогут уберечься до появления вакцины.

"Давайте посмотрим, сколько у нас заболевших. Сто тридцать тысяч заболевших, также есть часть тех, кого мы не выявили. Сорокамиллионная страна. Мы в карантине находимся уже шестой месяц. Если мы будем придерживаться противоэпидемических норм, и продержимся еще полгода, когда появятся иммунобиологические препараты, тогда надо будет просто сделать прививку, и организм будет защищен", - так Ляшко ответил на вопрос ведущей, переболеет ли большая часть населения нашей страны COVID-19.

Ляшко добавил, что с 15 сентября в Украине будут еженедельно обрабатывать более 200 тысяч тестов на COVID-19.

На данный момент работают 102 лаборатории, которые делают ПЦР-диагностику, из них в системе Министерства здравоохранения - 26.

"Вначале мы делали 200 исследований в неделю. Сегодня мы делаем уже более 130 тысяч, а на 15 сентября мы планируем выйти почти на 200 тысяч. Это будет постоянно увеличиваться в целом по стране", - сказал Ляшко.

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли.