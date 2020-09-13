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В украинской армии уже 650 случаев COVID-19

В украинской армии уже 650 случаев COVID-19
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован еще 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сводке.

Отмечается, что семь новых больных находятся на лечении в учреждениях здравоохранения: в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", Военно-медицинском клиническом центре Восточного региона и Белоцерковском военном госпитале - по одному военнослужащему, в Военно-медицинских клинических центрах Южного и Западного регионов - по 2 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, отметили в Медсилах.

В то же время на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 24 человека: в Киевской области - 10 военнослужащих и 4 работника ВСУ, во Львовской - 6 военнослужащих и 1 работник ВСУ, в Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях - по 1 военнослужащему. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

В Украине немного снизился суточный прирост COVID-19

По данным Медсил, по состоянию на 13 сентября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 650 человек. За время пандемии выздоровели 1535 человек, летальных исходов зарегистрировано 6.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 687 человек, у 158 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.

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Все по теме:

ВСУ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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