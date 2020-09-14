Коронавирус: в Украине полтысячи школьных классов находятся на самоизоляции

В Украине из-за коронавируса 501 школьный класс находится на самоизоляции.

Всего 37 украинских школ переведены на дистанционное обучение.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

Он добавил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 40 учеников и 32 учителей.

"С начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 - среди учителей", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, что за последние 24 часа в Украине более 2400 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки 650 украинцев, а скончались 33. Активнее всего прирост идет в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

Также 14 сентября в Украине вступило в силу новое деление на зоны карантина из-за пандемии COVID-19.