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Среда, 16.09.2020
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Пандемия COVID-19: суточная заболеваемость не уменьшается

Пандемия COVID-19: суточная заболеваемость не уменьшается
07:40 Сегодня Телеграф
Украина находится на 16 месте по числу новых заболевших (2905) и на 25 по общему числу заболевших (159 702).

В мире по состоянию на утро 16 сентября зарегистрировали 29 727 253 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Статистика коронавируса на 16.09.2020

За 15 сентября коронавирус подтвердили в 277 тысяч новых случаев коронавируса. В этот же день от осложнений болезни умерли 5992 человека.

Первыми по числу новых случаев является Индия, США, Бразилия, Аргентина и Испания.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 939 185 больных, выздоровели уже 21 542 361. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 245 707, из них 60 915 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Статистика коронавируса на 16.09.2020

Больше всего больных выявили в таких странах:

  • США - 6 788 147

  • Индия - 5 020 359

  • Бразилия - 4 384 299

  • Россия - 1 073 849

  • Перу - 738 020

  • Колумбия - 728 590

  • Мексика - 676 487

  • ЮАР - 651 521

  • Испания - 603 167

  • Аргентина - 577 338

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,7 миллионов инфицированных. Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 5 миллионов жителей страны. 

В Украине 15 сентября выявили еще 2 905 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285). Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 159 702 случаев COVID-19. Кроме того, 3 264 человек умерли и 70 810 человек выздоровели.

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Все по теме:

Индия, Минздрав, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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