Пандемия COVID-19: количество смертей в мире близится к миллиону

По состоянию на 18:00 по киевскому времени 16 сентября количество инфицированных коронавирусом в мире составляет 29 813 565 человек, из них 940 804 пациента умерли и 21 615 109 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.