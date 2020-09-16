Пандемия COVID-19: количество смертей в мире близится к миллиону

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса по странам зафиксировано:
Наибольшее количество умерших зафиксировано в США - 200 465 человек.
Напомним, в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 162 тыс., за сутки выявили 2 958 новых больных.
Ранее сообщалось, что Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) вылечился от COVID-19.
Также сообщалось, что "Красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19.