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В Украине продолжает расти суточный прирост COVID-19

В Украине продолжает расти суточный прирост COVID-19
08:47 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
По состоянию на 8:40 субботы в Украине подтвердили случаев 30 499 377 коронавируса.

В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, обнаружили 3 240 случаев заражения коронавирусом.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

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Напомним, в мире фиксируют наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки с начала пандемии. Вчера, 18 сентября, заболевание было обнаружено у 314 000 человек. Умерло в этот день 5455 пациентов.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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