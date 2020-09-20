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Пандемия: В Украине за сутки около 3 тыс человек заболели COVID-19

Пандемия: В Украине за сутки около 3 тыс человек заболели COVID-19
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Днем ранее, 19 сентября, сообщалось о 3 240 новых заболевших, 18 сентября – о 3 228 новых заболевших, 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19. 

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 175 678 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 557 человек, выздоровели - 77 512 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 94 609 человек, что на 2 167 больше, чем днем ранее.  

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (424) области, Киеве (343), Тернопольской (231) и Одесской области (217).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 893 подозрения на заболевание COVID-19.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 20 сентября в мире коронавирусом инфицировались 30 987 466 человек, из них 961 401 погибли и 22 587 048 выздоровели.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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