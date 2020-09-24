В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса: за сутки умерли 52 человека

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 188 тысяч случаев COVID-19.

В Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 188 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в 3,2 тысячи случаев.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса COVID-19, которую осуществляет СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 188 106 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 3 372 инфицированных. Таким образом прирост заболеваемости снизился на 125человек.

От коронавируса в стране умерли 3 757 человек, за сутки - 52 новые жертвы.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что "локдаун страны" может начаться раньше конца октября, если украинцы не будут придерживаться норм.

В Министерстве образования и науки рассказали, что во время карантина школы могут перейти на скорректированную систему оценивания.