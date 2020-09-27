Скачать
Воскресенье, 27.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Экипажу Ан-26 не сразу дали разрешение на посадку: озвучены новые детали катастрофы
Экипажу Ан-26 не сразу дали разрешение на посадку: озвучены новые детали катастрофы
В Украине за сутки выявили более 3100 случаев коронавируса: где больше всего новых заболевших
В Украине за сутки выявили более 3100 случаев коронавируса: где больше всего новых заболевших
Деревянченко - Чарло. Видео боя
Деревянченко - Чарло. Видео боя
Google запустил новый дудл 27 сентября: что он значит
Google запустил новый дудл 27 сентября: что он значит

В Украине за сутки выявили более 3100 случаев коронавируса: где больше всего новых заболевших

В Украине за сутки выявили более 3100 случаев коронавируса: где больше всего новых заболевших
09:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За минувшие сутки больше всего случаев диагностировали в Харьковской области и в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 27 сентября выявили 198 634 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки коронавирусом нового типа заразились еще 3 130 человек. Сутками ранее, 26 сентября, выявили 3 833 случая. 

Статистика коронавируса на 27.09.2020

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (494), Днепропетровской (167), Львовской (148) областях и Киеве (323).

При этом от осложнений болезни скончались 56 пациентов, выздоровели 1 009.

Всего за время распространения болезни зафиксировали 3 959 летальных исходов. Заболели и успешно излечились 87 882 человека.

На сегодняшний день число активных больных составляет 106 793.

Как писал "Телеграф",  наивысший уровень смертности среди всех регионов - в области Кировоградской - 5,14%. Следом идут Закарпатская (3,15%) и Львовская (2,8%) области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На госТВ Беларуси показали правду об избиении протестующих (видео)
02 Деревянченко в третий раз не сумел стать чемпионом мира
03 "Все места на выборах проданы": нардеп Галушко объявил о выходе из партии "Слуга народа" (видео)
04 На месте катастрофы Ан-26 родственники погибших устроили мемориал и приносят цветы: трогательные фото
05 Активного сторонника "русского мира" наградили на глазах у Арахамии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Между Азербайджаном и Арменией возобновились ожесточенные бои: что об этом известно
Между Азербайджаном и Арменией возобновились ожесточенные бои: что об этом известно
Дожди с грозами и град: синоптики предупредили украинцев о жуткой непогоде
Дожди с грозами и град: синоптики предупредили украинцев о жуткой непогоде
Протесты в Минске: митингующие разошлись, многих &quot;увезли&quot;
Протесты в Минске: митингующие разошлись, многих "увезли"
Воздвижение Креста Господня: главные приметы и что категорически запрещено делать
Воздвижение Креста Господня: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь