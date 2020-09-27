В Украине за сутки выявили более 3100 случаев коронавируса: где больше всего новых заболевших

За минувшие сутки больше всего случаев диагностировали в Харьковской области и в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 27 сентября выявили 198 634 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки коронавирусом нового типа заразились еще 3 130 человек. Сутками ранее, 26 сентября, выявили 3 833 случая.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (494), Днепропетровской (167), Львовской (148) областях и Киеве (323).

При этом от осложнений болезни скончались 56 пациентов, выздоровели 1 009.

Всего за время распространения болезни зафиксировали 3 959 летальных исходов. Заболели и успешно излечились 87 882 человека.

На сегодняшний день число активных больных составляет 106 793.

Как писал "Телеграф", наивысший уровень смертности среди всех регионов - в области Кировоградской - 5,14%. Следом идут Закарпатская (3,15%) и Львовская (2,8%) области.