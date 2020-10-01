С "ковидного фонда" Зеленского не закупили ни одного аппарата ИВЛ

По состонию на сегодня в Украине не смогли закупить ни одного апарата ИВЛ из коронавирусного фонда.

Об этом сообщил глава Счетной Палаты Украины Валерий Пацкан в своем обращении на nrcu.gov.ua.

В тексте обращения он рассказал, сколько за счет фонда COVID-19 было закуплено аппаратов ИВЛ.

Также Пацкан заявил, что с закупкой ИВЛ нет проблем и сейчас проходят тендеры на общую сумму 1,5 млрд грн.

Один из которых - на 630 млн грн на закупку 20 стационарных агиографических рентгеновских цифровых систем и 6 тендеров на 913 млн грн - на закупку 60 компьютерных томографов для мед.

"Сами ИВЛы мы должны были закупить, был обьявлен тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября." - сообщил нардеп.

Первый тендер был обьявлен 16 июля и проведен аукцион, до 15 сентября нужно было закупить 50 ИВЛ-аппаратов.

В тендере приняли участие 6 участников и только двое предложили товары, которые соответствовали требованиям, но впоследствии оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки соответствующих товаров, а второй имел факты невыполнения предварительных договоров.

"На данный момент имеется опять новый тендер. ИВЛы закупались по-другому, не из ковидного фонда - и меценатами, и государственные органы, в том числе МВД, для себя закупали. С фонда COVID-19 ИВЛы сегодня не закуплены. - добавил глава Счетной Палаты.

Видео с полным текстом обращения Валерия Пацкана:

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