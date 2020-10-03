Украина ежедневно бьет рекорды заболеваемости COVID-19: в каких областях самая проблемная ситуация

Уханьский коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 222 тысячи случаев COVID-19.

В Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 222 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в 4,6 тысячи случаев.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса COVID-19, которую осуществляет СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 188 106 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 4 352 инфицированных. Таким образом прирост заболеваемости снизился на 280 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Харьковской области - 516, там зафиксировано 5 летальных случаев.

В Киеве подтвердили 441 случай коронавируса, умерло от болезни 11 человек.

310 новых случаев и 7 смертей зафиксировано в Одесской области, 297 новых и 7 летальных случаев - на Днепропетровщине.