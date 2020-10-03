Итоги 3 октября: коронавирус, ситуация в Нагорном Карабахе, экологическая катастрофа на Камчатке

Ситуация с коронавирусом в Украине. Бои за Нагорный Карабах. Разлив нефтепродуктов у берегов Камчатки. COVID-19 у Дональда Трампа.

Коронавирус продолжает распространяться по Украине.

В Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 222 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в 4,6 тысячи случаев.

Сбитые вертолеты и захваченные поселки: что происходит в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан продолжают ожесточенные бои за Нагорный Карабах.

Экологическая катастрофа на Камчатке

На Камчатском полуострове океан загрязнился вследствие разлива нефтепродуктов.

Специалисты уже нашли в воде нефтяные углеводороды и фенолы.

Заразившийся коронавирусом Трамп попал в больницу

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как у него диагностировали коронавирус.

Главу Белого дома поместили в специальный президентский люкс, известный как "Палата 71", являющийся одной из шести специальных палат, зарезервированных для высокопоставленных военных и членов кабинета Белого дома.

Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc., разрабатывающая экспериментальное лекарство против серьезных заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2, заявила, что согласилась предоставить президенту США Дональду Трампу разовую дозу лекарства.

Испанец Фран Соль проведет этот сезон в Сегунде.

Тенерифе, выступающий во втором по силе футбольном дивизионе Испании, официально арендовал нападающего Динамо Франа Соля.

Днепр-1 и Ворскла провели шикарный по накалу страстей матч.

В субботу, 3 октября, матчем Днепр-1 - Ворскла начался 5-й тур чемпионата Украины по футболу. Встреча, проходившая на Днепр-Арене, завершилась со счетом 2:2.

ПСЖ камня на камне не оставил от Анже в матче чемпионата Франции.

В пятницу, 2 октября, ПСЖ и Анже провели матч 6-го тура Лиги 1 сезона 2020/21. Встреча, проходившая на Парк де Пренс, завершилась со счетом 6:1.

Странное судейское решение повлияло на ход матча Рух - Львов.

В матче 5-го тура чемпионата Украины 2020/21 встречались Рух и ПФК Львов. Встреча, проходившая на "Львов Арене" завершилась со счетом 0:0.

На октябрьские матчи национальной команды Украины в Лиге наций пустят болельщиков.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала инициативу Украинской ассоциации футбола (УАФ) и разрешила проведение нескольких футбольных матчей под эгидой УЕФА с частичным заполнением трибун.

Скарлетт Йоханссон больше не самая высокооплачиваемая актриса в мире

Журнал Forbes представил свой ежегодный рейтинг самых богатых актрис в мире.

Стало известно, от чего умер певец Александр Кальянов

Российский музыкант Юрий Лоза раскрыл причину смерти певца и композитора Александра Кальянова.

В "Варьятах-шоу" появился новый актер

Коллектив юмористического проекта Сергея Притулы "Варьяты-шоу" пополнился новым участником - украинским комиком Святославом Марченко.

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на 2021 год

Кинокомпании MGM и Universal решили вновь отложить премьеру 25 фильма "бондианы" "Не время умирать".

NASA успешно запустила в космос украинско-американскую ракету Antares

В ночь на субботу 3 октября в США состоялся успешный запуск ракеты Antares, собранного с участием специалистов украинского КБ Южное.