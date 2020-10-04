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Ужасные кровати и старый ремонт: чиновник показал условия содержания COVID-пациентов в киевской больнице (фото)

Ужасные кровати и старый ремонт: чиновник показал условия содержания COVID-пациентов в киевской больнице (фото)
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко заболел коронавирусом и показал в каких условиях приходится лечиться.

"На фото вы можете увидеть условия в которых находятся больные КОВИДом. Есть два поломанных крана, из которых время от времени течет темная вода, жесткие кровати для йогов, общий туалет типа сортир (с убитым ремонтом 70-х годов прошлого года) на весь коридор и, надо отдать должное, очень приятный и жутко уставший персонал", - написал Попенко в Фейсбук, прикрепив к сообщению пару фотографий киевской больницы №8. 

"Видите ли вы здесь аппараты ИВЛ у меня на фото? Видите ли вы здесь условия для лечения, о которых нам так много рассказывали с телевизионных экранов? Еще недавно нашими чиновниками было заявлено что в общегосударственном фонде борьбы с COVID-19 денег достаточно, и что они не успевают их тратить на медиков, и потому потратят их на частично на дороги", - добавил чиновник. 

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Как сообщалось ранее, на днях умер врач-инфекционист Иван Венжинович, чье фото в защитном костюме и подписью "Дякуємо за життя" было размещено на билбордах по всей стране. Теперь стало известно, что из-за отрицательного теста на COVID-19 его семья компенсации не получит.

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Все по теме:

Киев, Коронавирус, Covid-19, Олег Попенко.

Автор:

Телеграф
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