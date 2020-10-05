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Понедельник, 05.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Страшное убийство в Киеве, новый пожар на Луганщине и бои в Нагорном Карабахе - главные новости 5 октября
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Отец сжег 6-летнего сына в квартире: первые подробности дикой трагедии в Киеве

Страшное убийство в Киеве, новый пожар на Луганщине и бои в Нагорном Карабахе - главные новости 5 октября

Страшное убийство в Киеве, новый пожар на Луганщине и бои в Нагорном Карабахе - главные новости 5 октября
22:10 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине прибавилось почти 4 тысячи новых больных коронавирусом. Пожары на Луганщине. Бои за Нагорный Карабах продолжаются.

В Украине прибавилось почти 4 тысячи новых больных коронавирусом

люди в масках

Состоянием, на понедельник, 5 октября, зафиксировали суточные 3 771 человек, заболевших на коронавирус.

Пожары на Луганщине

пожары на Луганщине

На Луганщине очередной поджог, пожар зафиксировали между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.

Отец сжег 6-летнего сына в квартире: первые подробности дикой трагедии в Киеве

поджег квартиры с ребенком в Киеве

В Киеве на проспекте Правды произошел пожар, отец поджег квартиру с ребенком.

Бои за Нагорный Карабах продолжаются

Нагорный Карабах война

Уже девятый день подряд идут бои за Нагорный Карабах.

О тонкостях карабахской войны "Телеграфу" рассказал бывший посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

Фото последствий обстрелов Мингечевира и Степанакерта.

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Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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