Страшное убийство в Киеве, новый пожар на Луганщине и бои в Нагорном Карабахе - главные новости 5 октября

В Украине прибавилось почти 4 тысячи новых больных коронавирусом
Состоянием, на понедельник, 5 октября, зафиксировали суточные 3 771 человек, заболевших на коронавирус.
Пожары на Луганщине
На Луганщине очередной поджог, пожар зафиксировали между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.
Отец сжег 6-летнего сына в квартире: первые подробности дикой трагедии в Киеве
В Киеве на проспекте Правды произошел пожар, отец поджег квартиру с ребенком.
Бои за Нагорный Карабах продолжаются
Уже девятый день подряд идут бои за Нагорный Карабах.
О тонкостях карабахской войны "Телеграфу" рассказал бывший посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.
Фото последствий обстрелов Мингечевира и Степанакерта.
Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали за открытие вируса гепатита C: названы имена лауреатов
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие вируса гепатита C.
"Танці з зірками" покинули сразу две пары: в сети ажиотаж
В воскресенье, 4 октября, прошел шестой прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". Организаторы предложили участникам "Вечер легенд", который поразил яркими постановками и уходом с проекта сразу двух звездных пар.
Звезду фильмов Спайка Ли убили в Атланте
70-летний актер Томас Джефферсон Берд скончался от множественных огнестрельных ранений.
Большие размеры, но отличная система охлаждения - первые отзывы о Sony PlayStation 5
По примеру Microsoft, Sony дала протестировать PlayStation 5 японским журналистам, которые в свою очередь уже поделились своими впечатлениями о новой консоли.
"Чуть не упала в обморок...": Кристина Асмус после развода рассказала о "катастрофе"
Российская актриса не может вернуться к съемкам из-за проблем со здоровьем.
«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус
Хавбек Тарас Степаненко и голкипер Андрей Пятов сдали положительные тесты на коронавирус.
Стал известен состав сборной Украины на матч с Францией