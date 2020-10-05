Страшное убийство в Киеве, новый пожар на Луганщине и бои в Нагорном Карабахе - главные новости 5 октября

В Украине прибавилось почти 4 тысячи новых больных коронавирусом. Пожары на Луганщине. Бои за Нагорный Карабах продолжаются.

В Украине прибавилось почти 4 тысячи новых больных коронавирусом

Состоянием, на понедельник, 5 октября, зафиксировали суточные 3 771 человек, заболевших на коронавирус.

Пожары на Луганщине

На Луганщине очередной поджог, пожар зафиксировали между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.

Отец сжег 6-летнего сына в квартире: первые подробности дикой трагедии в Киеве

В Киеве на проспекте Правды произошел пожар, отец поджег квартиру с ребенком.

Бои за Нагорный Карабах продолжаются

Уже девятый день подряд идут бои за Нагорный Карабах.

О тонкостях карабахской войны "Телеграфу" рассказал бывший посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

Фото последствий обстрелов Мингечевира и Степанакерта.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали за открытие вируса гепатита C: названы имена лауреатов

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие вируса гепатита C.

"Танці з зірками" покинули сразу две пары: в сети ажиотаж

В воскресенье, 4 октября, прошел шестой прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". Организаторы предложили участникам "Вечер легенд", который поразил яркими постановками и уходом с проекта сразу двух звездных пар.

Звезду фильмов Спайка Ли убили в Атланте

70-летний актер Томас Джефферсон Берд скончался от множественных огнестрельных ранений.

Большие размеры, но отличная система охлаждения - первые отзывы о Sony PlayStation 5

По примеру Microsoft, Sony дала протестировать PlayStation 5 японским журналистам, которые в свою очередь уже поделились своими впечатлениями о новой консоли.

"Чуть не упала в обморок...": Кристина Асмус после развода рассказала о "катастрофе"

Российская актриса не может вернуться к съемкам из-за проблем со здоровьем.

«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус

Хавбек Тарас Степаненко и голкипер Андрей Пятов сдали положительные тесты на коронавирус.

Стал известен состав сборной Украины на матч с Францией

Шевченко ограничился одним форвардом на матч с французами.