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Вторник, 06.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине новый рекорд смертности от Covid-19: за сутки умерли 90 человек
В Украине новый рекорд смертности от Covid-19: за сутки умерли 90 человек
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В Украине новый рекорд смертности от Covid-19: за сутки умерли 90 человек

В Украине новый рекорд смертности от Covid-19: за сутки умерли 90 человек
09:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Украине новый "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки.

За последние сутки в Украине выявили 4348 новых случаев коронавируса, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Нужно отметить, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались 90 человек, это наибольший суточный прирост умерших с начала эпидемии (всего – 4520).

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области, более 300 случаев за сутки. Также сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+355), Харьковской области (+487), Одесской области (+292), Днепропетровской области (+235), Хмельницкой области (+295).

В Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4520 летальных, 103 401 пациент выздоровел. За сутки выписаны 2149 пациентов.

Напомним, с понедельника в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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