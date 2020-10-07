Коронавирус ударил с новой силой: в Украине зафиксировали рекордное количество больных COVID-19

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - 4753 новых случая.

На утро, 7 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 4753 человека, зафиксировано 77 летальных случаев, 2569 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

4753 новых случая заболевания - это новый антирекорд по количеству случаев заражения за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 3 октября, тогда заболел 4661 человек.

Примечательно, что за вчера в Украине сделали почти 60 тысяч тестов на коронавирус.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Больше всего новых случаев в Харьковской области (+685), Киеве (+383), Одесской области (+316), Днепропетровской области (+316), Донецкой области (+263), Полтавской области (+227).

Всего за все время пандемии в Украине заболело 239 337 человек, из них 105 970 выздоровели, летальных исходов — 4597.

Напомним, вчера в Украине был зафиксирован новый рекорд смертности от Covid-19.