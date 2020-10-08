Только маска и мытье рук не помогут: 8 правил, которые сократят риск заражения коронавирусом

Фактически каждый день в Украине фиксируют 4-5 тысяч новых случаев COVID-19. Понятно, что не точная цифра, ведь лаборатории реально не успевают вовремя протестировать всех.

Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала 8 главных правил, чтобы уберечь себя от коронавируса.

Об этом она рассказала в своем посте в Фейсбук.

Главые и самые важные правила

Носите маску.

Требование носить маску - это не "навязывание страха", "избавление прав и свобод "или" угроза демократии "как это называют некоторые люди. Это абсолютно адекватная и подкреплена наукой требование, которое работает только тогда, когда ее правильно соблюдать.

Внимательно следите за дистанцией.

Держаться подальше от других людей, как минимум на расстоянии вытянутой руки, а еще лучше в 2 метра, так же важно, как ношение маски в местах, где много людей.

Мойте руки.

Недавно возникла дискуссия о целесообразности чистоты рук в сдерживании распространения вируса. Мол, основной путь передачи вируса SARS-CoV-2 через капли, которые вылетают из носа и рта инфицированного человека во время разговора, крика, пения или дыхания, а не через поверхности. Зачем тогда мыть руки или пользоваться санитайзером?

Это заблуждение, ведь все еще продолжаются исследования о том, как часто и активно передается вирус через поверхности. При этом не стоит забывать, что регулярное мытье рук - это интервенция, которая защищает нас от многих других возбудителей болезней - в частности, гриппа.

Уменьшите количество контактов, чтобы замедлить распространение вируса.

Каждый раз, когда будете планировать празднование дня рождения идти в гости, потому что "нельзя отказать", подумайте о количестве людей, с которыми вам придется там контактировать. Каждый тесный контакт - это дополнительный риск заразиться вирусом и передать его дальше своим близким.

Понимайте, когда стоит делать тестирования и прекращать изоляцию.

Тестирование имеет весомую роль в сдерживании распространения вируса:

Массовое тестирование позволяет выявить регионы, где вирус распространяется быстрее и усиливать меры безопасности.

Дает возможность выявлять и изолировать инфицированных людей до того, как они заразят еще больше граждан, среди которых могут быть люди из групп риска - пожилые люди или с хроническими болезнями, для которых вирус несет смертельную угрозу.

Снижает нагрузку на систему здравоохранения, а следовательно помогает избежать кризиса, когда в больницах не хватает мест, персонала и оборудования, чтобы эффективно помочь всем больным, и не только на COVID-19.

В рекомендациях АМА этот пункт касается сотрудничества и усилий по отслеживанию контактов.

В Украине это абсолютно провалено. Вы не получите оповещения в приложении с сообщением о том, что у вас был контакт с человеком, у которого подтвердился COVID-19, например, как это происходит в Канаде. Поэтому очень многое зависит опять же лично от вас.

Защищайте своих детей.

Есть данные, указывающие, что дети чаще всего легко переносят болезнь и не являются основным распространителем вируса. Но это не снижает уровень опасности для самих детей.

Есть ряд правил, которых очень важно научить придерживаться своих детей, особенно, когда они находятся вне дома и внимания родителей.

Вакцинируйтесь против гриппа.

Представьте, каким может стать бременем для системы здравоохранения быстрое распространение гриппа и увеличение госпитализаций в дополнение к COVID-19. Дополнительная нагрузка падет и на медицинских работников, и на пациентов, которые лечатся от других тяжелых болезней и рискуют остаться без должного внимания врачей. Поэтому обязательно получите такую защиту и вакцинируйте близких старшего возраста и детей - для них грипп очень опасен.

Центр общественного здоровья Украины уже сообщил, что вакцины начали появляться в аптеках страны. Поэтому обязательно узнайте в ближайшей аптеке, есть вакцина, или позвоните в свой медучреждение.

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