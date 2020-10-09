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Украина готовится к жесткому карантину и открытию временных госпиталей для больных COVID-19

Украина готовится к жесткому карантину и открытию временных госпиталей для больных COVID-19
07:18 Сегодня Телеграф
В Украине готовят к открытию временные госпитали для больных коронавирусом.

Украина может вернуться к жестким карантинным мерам на фоне роста заболеваний на коронавирус. И это может произойти через две недели. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

Почему через две недели? Ляшко прокомментировал так: "Две недели — это инкубационный период, в среднем. Тогда я как санитарный врач буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как вводить жесткие карантинные ограничительные меры".

Минздрав подсчитал, что через 1-2 недели в стране закончатся койки для больных коронавирусом.

В свою очередь, нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий на ток-шоу "Право на владу" предложил сменить принцип зонирования страны. Поскольку государство не может позволить полноценный арантин, то предлагается карантин выходного дня. Это, когда семья и близкие на выходные остается дома вместо концертов и гостей.

Напомним, тенденция заболеваний коронавирусом в последнее время пугает. Вчера впервые было зафиксировано более 5 тысяч новых больных за сутки.

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Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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