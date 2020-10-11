В Украине от коронавируса умерло уже почти 5 тысяч человек

В Украине продолжает бушевать пандемия COVID-19, однако есть и хорошие новости - прирост новых случаев снизился почти на тысячу человек.

На утро, 7 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человека, зафиксировано 85 летальных случаев, 937 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса COVID-19, которую осуществляет СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 142 555 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 4 768 инфицированных. Таким образом прирост заболеваемости снизился на 960 человек.

Не смогли преодолеть заболевание 85 украинцев. Общее число смертей от COVID-19 составило 4 972 человек.

Напомним, в Украине прогнозируют очень медленное угасание пандемии коронавируса, то есть минимум 4000-5000 случаев в сутки будут фиксировать до середины весны.