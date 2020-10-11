Скачать
Воскресенье, 11.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября
Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем: трогательное видео
Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем: трогательное видео

В Украине от коронавируса умерло уже почти 5 тысяч человек

В Украине от коронавируса умерло уже почти 5 тысяч человек
09:21 Сегодня Телеграф
В Украине продолжает бушевать пандемия COVID-19, однако есть и хорошие новости - прирост новых случаев снизился почти на тысячу человек.

На утро, 7 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человека, зафиксировано 85 летальных случаев, 937 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса COVID-19, которую осуществляет СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 142 555 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 4 768 инфицированных. Таким образом прирост заболеваемости снизился на 960 человек.

"Нужно учиться жить с этим": врач открыла, в каком состоянии остаются выздоровевшие от COVID-19

Не смогли преодолеть заболевание 85 украинцев. Общее число смертей от COVID-19 составило 4 972 человек.

Напомним, в Украине прогнозируют очень медленное угасание пандемии коронавируса, то есть минимум 4000-5000 случаев в сутки будут фиксировать до середины весны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
02 Во Франции столкнулись два самолета, никто не выжил (Видео)
03 "Нужно учиться жить с этим": врач открыла, в каком состоянии остаются выздоровевшие от COVID-19
04 Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса
05 Вакарчука в Раде заменит "киборг" с позывным "Богема"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь