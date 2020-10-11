Коронавирус поставил два новых антирекорда в Киеве

С начала пандемии в украинской столице умерло почти 500 больных COVID-19, более 17 тысяч продолжают лечиться.

По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, коронавирус COVID-19 поставил рекорд смертности в Киеве за неделю. Также в этот день зафиксировали меньше всего случаев выздоровления.

Об этом говорится в утренней сводке СНБО.

За субботу, 10 октября, 12 случаев коронавируса в столице имело летальный исход, в то время как в течение недели этот показатель был на уровне 6-11 случаев. Всего в городе от осложнений коронавируса умер 481 человек.

Кроме того, за день выздоровело всего 75 человек, хотя до этого фиксировали 207-404 случая ежедневно. Всего в Киеве 9,7 тысяч выздоровевших.

На 11 октября в Киеве зафиксировали 502 новых случая заражения (суммарно уже почти 28 тысяч с начала пандемии), при этом более 17 тысяч человек болеют на сегодняшний день.

Как "Телеграф" сообщал ранее, по статистике на 11 октября в Украине уже почти 5 тысяч человек умерли от коронавируса.

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