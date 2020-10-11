Пандемия коронавируса набирает обороты: на совещании у Зеленского утвердили план действий

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, ситуация с пандемией набирает обороты в мире и в Украине, однако ситуация остается контролируемой.

Также он рассказал в соцсети Facebook о конкретных шагах, утвержденных во время совещания у президента.

1. ВУЗы переведут на дистанционную форму обучения

"Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко", - написал он, отметив важность проведения информационных кампаний для учащихся.

"Молодежь должна понимать, что сегодня лучше ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах. Жизнь их родителей, бабушек и дедушек - это также и их ответственность", - добавил Радуцкий.

2. Осенние каникулы начнутся раньше

Радуцкий назвал оптимальным начало каникул со следующей недели и до 15 октября. Но дату начала каникул определит местная власть.

3. В красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общепитов и клубов.

"С 22:00 заведения должны закрываться. Массовые "гулянки" в клубах завершились", - написал он, отметив, что власть "более не будет смотреть сквозь пальцы" на массовые мероприятия.

4. Минздрав должен нарастить запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ).

"Должен быть установлен неснижаемый запас СИЗ и препаратов, которого хватит на длительное время", - отметил Радуцкий.

5. В ряде городов развернут крупные инфекционные госпитали

На случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны госпитали будут развернуты в Киеве, Одессе и Мариуполе

"Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях - в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", - написал он.

6. Ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, подготовят к принятию больных СOVID-19.

Благодаря этому решению планируют значительно увеличиить количество койкомест.

7. Интернов и студентов старших курсов медицинских вузов привлекут к работе в инфекционных отделениях.

"Соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом. Есть четкие протоколы лечения пациентов с СOVID-19, и я уверен, что под наблюдением опытных врачей наши молодые специалисты смогут оказывать квалифицированную помощь", - написал Радуцкий.

8. Минздрав обязали увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки.

По словам Радуцкого, правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус.

100 млн пошли на контракты с частными лабораториями, а 160 млн грн на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования.

9. Зеленский поручил решить проблему с обеспечением кислородом.

"К концу месяца местные власти оборудовать 80% койкомест с больными коронавирус подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн", - сообщил Радуцкий.

10. Штрафы для владельцев заведений за несоблюдение масочного режима.

Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Ним предусмотрен штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 11 октября зафиксировано более 261 тысячи случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.