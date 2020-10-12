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Нужно было молчать? Заболевшая COVID-19 известный волонтер пожаловалась на массированную травлю

Нужно было молчать? Заболевшая COVID-19 известный волонтер пожаловалась на массированную травлю
Обновлено 23:34 Пн, 12 Октябрь 2020 Телеграф Фото: Фейсбук - Дана Яровая
Волонтер и блогер Дана Яровая пожаловалась на травлю со стороны соседей из-за болезни COVID-19.

"Скорее всего писать о личном не буду больше никогда. Вместе с ковидом я получила прививку и от открытости и честности. Это урок и его придётся тоже усвоить. Урок следующий. Быть социально ответственным - не правильно и глупо. Затопчут", - написала она у себя в Facebook

Среди причин, по которым она сталкивалась с волной критики было то, что ее дети выходили на прогулку, а муж посещал офис. 

"Меня никто не спрашивал, сдавал Виталий ПЦР или нет, и какой он у него. Меня просто обвинили в лицемерии и всех грехах человечества, и том, что именно из-за таких как я, которые на пол страны сказали "люди, мы болеем" - именно из-за таких как я -  продолжается эпидемия", - посетовала Яровая. 

Она также отметила, что у людей не хватает информации о том, как вести себя при болезни. 

"У людей крайне мало информации, какие анализы сдавать, когда человек перестаёт быть заразным, и что делать если ребёнок в школе из семьи где ковид. Что делать с ребёнком в садике, куда ходит ребёнок из семьи где ковид. Как люди с ковидом добираются на сдачу ПЦР, как сидят в очереди на КТ вместе со здоровыми. Как ездят к семейнику на общественном транспорте при ковид. Как ждут по 7-10 дней готовность ПЦР. Как по ложнонегативным тестам, но имея все признаки, не знают как себя вести. И по сути, их не могут формально посадить на карантин. И они продолжают ездить и сдавать анализы в частных лабораториях. Как детей, где администрация школы или сада решила отправить на карантин, везут к бабушкам и дедушкам - чем подвергают именно бабушек и дедушек огромной опасности. Что семейники не ходят по вызовам, а к ним нужно ехать самостоятельно. Что капают в амбулаториях ковидников, потому что мест в больницах нет. Как отправляют с направлением в больницу своим ходом, потому что скорые перегружены", - добавила она.

Свою историю женщина завершила напоминанием о том, что согласно прогнозам ВОЗ на COVID-19 переболеют 70% человечества. 

"В средневековье больных людей сжигали заживо, что не помешало выкашивать по 90% популяции. И сегодня вы с факелом идёте ко мне домой, а завтра придут такие же к вам. Не болейте", - подытожила она. 

Как сообщалось ранее, Дана Яровая заявила о своей болезни 7 октября и рассказала, как она пыталась обратиться к врачу. 

1 октября на травлю со стороны соседей пожаловалась и журналистка Ольга Бесперстова, произошло это после того, как коронавирусом заразилась и одна из ее соседей. 

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Коронавирус, Covid-19, Дана Яровая.

Автор:

Телеграф
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