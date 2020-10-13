В Украине могут ввести новые ограничения из-за коронавируса: Степанов рассказал, чего ожидать

О полном локдауне, который был весной, речь не идет.

Во вторник, 13 октября, состоится заседание Кабмина, на котором инициируют продление карантина до 31 декабря, а Минздрав будет предлагать ряд строгих ограничений в зонах эпидемической опасности.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV подчеркнул, что в Украине невозможен второй локдаун за один год - экономика этого не выдержит и в министерстве это понимают.

Среди главных инициатив от МОЗа: запрет массовых мероприятий с участием более 50 человек в "зеленой" зоне, более 30 - в "желтой", 20 - в "оранжевой" и полный запрет - в "красной" зоне.

Также, государственная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала с 15 октября школам начать каникулы, а вузам перейти на дистанционную форму обучения. Рекомендуется заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессиональной передвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателям образования, совмещающим учебу с работой).

Напомним, в Украине зафиксировано уже более пяти тысяч смертей от COVID-19.