Дорого, но мест все равно нет: появилась инфографика о стоимости лечения от COVID-19 в платных клиниках Украины

В сети появилась информация о стоимости лечения коронавируса в топ-платных клиник Украины.

Сегодня в Украине есть три лучшие платные клиники, в которых лечат от коронавируса. Суть в том, что обнародованные цены услуг в них довольно заоблачные и далеко не каждый сможет себе позволить пройти там курс лечения, к тому же, все места в медучреждениях уже заняты.

Об этом говорится в инфоргафике, опубликованной интернет-ресурсом Бабель.

Так сколько же стоит лечение COVID-19 в приватных клинниках?

Добробут (Киев)

Цена за стационар:

12 тыс. гривен за сутки (легкая форма),

14 тыс. гривен за сутки (тяжелая форма).

Депозит:

100 тыс. гривен (тяжелая форма),

80 тыс. гривен (легкая форма).

Вызов скорой стоит от 1 200 гривен.

Оберег (Киев)

Цена за стационар начинается от:

12 тыс. гривен за сутки (в зависимости от состояния пациента).

Депозит:

50 тыс. гривен.

Вызов скорой стоит от 1 400 гривен.

Into-Sana (Одесса)

Цена за стационар начинается от:

10 тыс. гривен за сутки (в зависимости от состояния пациента).

Реанимация:

20 тыс. гривен за сутки.

Вызов скорой стоит от 3 500 гривен (только по договору о страховке).

Фото: babel.ua

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