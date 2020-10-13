Дорого, но мест все равно нет: появилась инфографика о стоимости лечения от COVID-19 в платных клиниках Украины

Сегодня в Украине есть три лучшие платные клиники, в которых лечат от коронавируса. Суть в том, что обнародованные цены услуг в них довольно заоблачные и далеко не каждый сможет себе позволить пройти там курс лечения, к тому же, все места в медучреждениях уже заняты.
Об этом говорится в инфоргафике, опубликованной интернет-ресурсом Бабель.
Так сколько же стоит лечение COVID-19 в приватных клинниках?
Добробут (Киев)
Цена за стационар:
12 тыс. гривен за сутки (легкая форма),
14 тыс. гривен за сутки (тяжелая форма).
Депозит:
100 тыс. гривен (тяжелая форма),
80 тыс. гривен (легкая форма).
Вызов скорой стоит от 1 200 гривен.
Оберег (Киев)
Цена за стационар начинается от:
12 тыс. гривен за сутки (в зависимости от состояния пациента).
Депозит:
Вызов скорой стоит от 1 400 гривен.
Into-Sana (Одесса)
Цена за стационар начинается от:
10 тыс. гривен за сутки (в зависимости от состояния пациента).
Реанимация:
Вызов скорой стоит от 3 500 гривен (только по договору о страховке).
Фото: babel.ua
Читайте также в материале "Телеграф": Свежая статистика по коронавирусу в Украине на 13 октября.