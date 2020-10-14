Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом

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20:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook - Дана Яровая
Волонтер из Украины поделилась своей историей борьбы с коронавирусом.

Волонтер и блогер Дана Яровая, которая ранее пожаловалась на травлю со стороны соседей из-за болезни COVID-19. Рассказала свою историю, как она сражалась с коронавирусом.

Об этом она рассказала в своем Фейсбуке.

По началу было тяжело, как говорит девушка, когда ей сказали про "7 переломный день", она никак не хотела принимать эту информацию, но пришлось. Дальше шли 8, 11, 14, и наконец 16 день болезни, но девушка не принимала тот фак, что может стать хуже.

На 14 сутки она начала общатся с детьми, о чем ни на секунду не жалеет.

Единственным симптомом после коронавируса была сильная отдышка при стандартной сатурации.

До того момента, пока на 15 день не началась тахикардия, пульс был 130 лежа.

Утром же ей стало плохо и пришлось вызвать скорую, но к кардиологу ближайшее время записи было аж на следующий понедельник.

В итоге при помощи волонтерского состава удалось договрится на консультацию у кардиолога, который в итоге поставил диагноз миокардит.

На данный момент это самое сложное респираторное заболевание, которым Яровая когда-либо болела, ухудшение состояния происходит очень быстро, а течение болезни затяжное.

ПЦР-тесты не информативные, а вероятность заразится коронавирусм в очереди на пцр превышает его достоверность.

Медработники госучреждений уже находятся на пике и не понятно, на сколько их хватит, заявила волонтер.

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Вакцина, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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