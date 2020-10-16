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Пятница, 16.10.2020
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В Украине почти 6000 новых случаев COVID-19: больше 20 умерших только в Киеве
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф
Украина продолжает ставить неутешительные "рекорды"

За минувшие сутки в Украине официально выявлено 5992 новых случая заражения коронавирусом.

Согласно статистике, опубликованной СНБО, в Киеве 455 новых подтвержденных случаев, при этом 22 человека скончались.

В лидерах по темпам заболеваемости Харьковская область - тут за сутки 544 случая, более 500 диагнозов подтвердили на Одесчине. Ускорились по темпам распространения Днепропетровская (423 случая) и Хмельницкая (414 случаев) области.

Первенство по смертности удерживает Львовская область - тут с начала подсчетов от коронавируса умерли 672 человека.

По прогнозам экспертов, после выборов 25 октября счет новых случаев по стране пойдет на десятки тысяч. При этом медицинская система уже на грани коллапса - врачи массово увольняются, а больницы забиты под завязку.

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Киев, Украина, Статистика, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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