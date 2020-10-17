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Суббота, 17.10.2020
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Итоги дня 17 октября: антирекорды коронавируса, новое обострение в Карабахе и непогода в Украине
Итоги дня 17 октября: антирекорды коронавируса, новое обострение в Карабахе и непогода в Украине

Итоги дня 17 октября: антирекорды коронавируса, новое обострение в Карабахе и непогода в Украине

Итоги дня 17 октября: антирекорды коронавируса, новое обострение в Карабахе и непогода в Украине
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф
Коронавирус продолжает бить рекорды. Непогода в Украине. Обострение в Нагорном Карабахе и другое.

В Украине коронавирус продолжает распространятся и бить новые рекорды.

По состоянию на утро 17 октября в Украине выявили 6410 новых случаев коронавируса, - заболевание поставило новые рекорды одновременно по числу умерших, новых зараженных и суммарного количества больных.

Киев накрыло сильным дождем, улицы превратились в Венецианские каналы.

17 октября, столицу накрыло сильным ливнем. Улицы затопило большим количеством воды.

В сети появились фото затопленых подземных переходов.

 Вследствие "потопа" некоторые улицы перекрыли, что привело к образованию ряда огромных пробок.

В Ирпене маршрутку затопило прямо во время движения по маршруту с полным салоном пассажиров.

Досталось и Кропивницкому, там кратковременный ураган причинил заметные разрушения.

ВС Армении атаковали Гянджи и пытались атаковать Мингячевиру.

В субботу, 17 октября, власти Азербайджана заявили о новом обстреле со стороны Армении, удар по Гяндже нанесли ракетой SCUD ("Эльбрус").

В сети также появилось видео, на котором видно, как пострадал от атаки Степанакерт, расположенный на территории "НКР".

Выходец из Чечни обезглавил учителя, показавшего детям карикатуры Charlie Hebdo

17 октября в Париже обезглавили местного учителя. Предварительно все произошло после того, как на уроке мужчина назвал карикатуры на пророка Мухаммеда примером свободы слова.

В субботу, 17 октября, матчем Наполи - Аталанта стартовал 4-й тур чемпионата Италии по футболу.

Встреча проходила в Неаполе на стадионе "Сан Паоло" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Сотый гол Салаха не помог Ливерпулю победить Эвертон

 

Пятый тур английской Премьер-лиги начался в Ливерпуле, где местные команды и лидеры первенства сыграли Мерсисайдское Дерби.

Динамо добыло тяжелейшую победу над Рухом

Рух в рамках матча 6-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимал Динамо. Игра, проходившая на Арене Львов, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

"Шахтер" унизил "Львов" в Киеве 

Донецкий Шахтер в 6-м туре принимал Львов. Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась разгромной победой "хозяев" со счетом 5:1.

Ибрагимович победил коронавирус, а затем Интер

Интер в рамках матча 4-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Милан. Встреча, проходившая на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 1:2 в пользу Милана.

Появился новый совместный портрет Меган Маркл и принца Гарри

Супруги появились на официальных снимках для нового выпуска 100 Talks журнала TIME.

Известно, когда стартуют продажи iPhone 12 в Украине

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Погода, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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