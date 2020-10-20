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"Если не болен - обязательно подхватишь": нардеп о трудностях сдачи теста на COVID-19 в Киеве (фото)

"Если не болен - обязательно подхватишь": нардеп о трудностях сдачи теста на COVID-19 в Киеве (фото)
19:21 Сегодня Телеграф Александр Качура (фото - facebook/kachuratut)
Народный депутат рассказал о сложностях сдачи ПЦР-теста на коронавирус в столице.

Во вторник, 20 октября, украинский депутат от "Слуги народа" Александр Качура заподозрил у себя коронавирус COVID-19 и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время сдачи теста в Киеве.

Историей он поделился на своей странице в Фейсбук.

Все началось с того, что в ночь на 20 октября у нардепа поднялась температура до 39 градусов. После чего в тот же день с утра Качура отправился сдавать ПЦР-тест в поликлинику.

По словам депутата: "очередь с улицы начинается с 8:00 утра и если ты даже и не болен, то во время ожидания вполне можешь заразится коронавирусом".

"Хорошо то, что у врачей есть средства индивидуальной защиты и защитные костюмы, но отделения первой помощи находятся в не лучшем состоянии. Учитывая то, что это Киев и здесь обслуживают народных депутатов, то в райцентрах ситуация вообще должна быть плачевна", - отмечает Качура.

Результат теста, по его словам, политик получит уже на следующий день, 21 октября.

Стоит напомнить, что ранее Александр Качура призывал украинскую власть закупить российскую вакцину от COVID-19.

Как ранее сообщал "Телеграф", коронавирусом болеет и другой известный украинец - фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) утратил обаняние из-за болезни.

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Все по теме:

Киев, Украина, тесты, Коронавирус, Александр Качура, Covid-19, ПЦР-тесты.

Автор:

Телеграф
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