Итоги 27 октября: ничья Шахтера, вспышка коронавируса в Офисе Зеленского и отмена уголовного наказания для коррупционеров

Коронавирус в Украине и в Офисе президента. Азербайджан показал видео удара по колонне с «министром обороны» Карабаха. КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Коронавирус в Украине

27 октября в Украине зарегистрировано 6677 новых случаев коронавируса, а умерло 126 человек.

В Офисе президента вспышка COVID-19

Эпидемия коронавируса в Украине добралась и до Офиса президента Владимира Зеленского.

КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Данное решение сегодня вынесли в Большой палате КСУ.

Азербайджан показал видео удара по колонне с «министром обороны» Карабаха

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян во вторник, 27 октября, сообщил, что освободил от должности главу Минобороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.

Видеообзор матча Шахтера с Интером

Во вторник, 27 октября, Шахтер в рамках матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Интер. Встреча прошла на киевском НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:0

В столице прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 4-го раунда Кубка Украины-2021. На этой стадии турнира к 11 победителям прошлого раунда присоединяется луганская Заря.

Донецкий Шахтер нашел замену Пятову

Донецкий Шахтер активно интересуется молодым вратарем Ворсклы Дмитрием Ризныком и уже в ближайшее время может объявить о переходе голкипера.

Хабиб Нурмагомедов назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами в мире

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который недавно объявил о завершении карьеры, назвал лучших боксеров современности.

iPhone 12 прошли краш-тест

Новое поколение iPhone проверили на прочность.

Певица Земфира заболела коронавирусом

Известная российская певица Земфира подцепила COVID-19.

Кети Топурия похорошела в ожидании малыша

За 2020 год было очень много слухов и предположений о беременности солистки «А’Студио» Кэти Топурии, однако сама исполнительнице этот факт тщательно скрывает. Но большие объемные наряды и опубликованные снимки только выше пояса наводят на мысль, что нас обманывают – и артистка таки беременна.

YouTube получил пять новых функций

Компания Google хорошенько поработала над улучшением приложением YouTube, чтобы пользователи могли максимально эффективно его использовать.