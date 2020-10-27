Итоги 27 октября: ничья Шахтера, вспышка коронавируса в Офисе Зеленского и отмена уголовного наказания для коррупционеров

Коронавирус в Украине и в Офисе президента. Азербайджан показал видео удара по колонне с «министром обороны» Карабаха. КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Коронавирус в Украине
27 октября в Украине зарегистрировано 6677 новых случаев коронавируса, а умерло 126 человек.
В Офисе президента вспышка COVID-19
Эпидемия коронавируса в Украине добралась и до Офиса президента Владимира Зеленского.
КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Данное решение сегодня вынесли в Большой палате КСУ.
Азербайджан показал видео удара по колонне с «министром обороны» Карабаха
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян во вторник, 27 октября, сообщил, что освободил от должности главу Минобороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.
Видеообзор матча Шахтера с Интером
Во вторник, 27 октября, Шахтер в рамках матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Интер. Встреча прошла на киевском НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:0
В столице прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
В Киеве в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 4-го раунда Кубка Украины-2021. На этой стадии турнира к 11 победителям прошлого раунда присоединяется луганская Заря.
Донецкий Шахтер нашел замену Пятову
Донецкий Шахтер активно интересуется молодым вратарем Ворсклы Дмитрием Ризныком и уже в ближайшее время может объявить о переходе голкипера.
Хабиб Нурмагомедов назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами в мире
Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который недавно объявил о завершении карьеры, назвал лучших боксеров современности.
iPhone 12 прошли краш-тест
Новое поколение iPhone проверили на прочность.
Певица Земфира заболела коронавирусом
Известная российская певица Земфира подцепила COVID-19.
Кети Топурия похорошела в ожидании малыша
За 2020 год было очень много слухов и предположений о беременности солистки «А’Студио» Кэти Топурии, однако сама исполнительнице этот факт тщательно скрывает. Но большие объемные наряды и опубликованные снимки только выше пояса наводят на мысль, что нас обманывают – и артистка таки беременна.
YouTube получил пять новых функций
Компания Google хорошенько поработала над улучшением приложением YouTube, чтобы пользователи могли максимально эффективно его использовать.