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В Украине уже больше 370 тысяч случаев COVID-19

В Украине уже больше 370 тысяч случаев COVID-19
09:23 Сегодня Телеграф

В Украине на 9:00 29 октября диагноз коронавирус подтвержден у 7342 человек. 113 украинцев не справились с болезнью и умерли. Показатель смертности ни же вчерашнего на треть. 

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 370 417 случаев COVID-19.

По уровню заболеваемости в лидерах остается город Киев – 577 новых случаев и 5 смертей, Харьковская область, где заболело коронавирусом 575 человек (умер только 1) и к ним присоединилась Хмельницкая область – здесь 478 подтвержденных диагнозов и 3 смерти.

По летальным исходам первенство у Львовской области – 16 смертей за сутки при 405 новых случаях.

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Также много смертей – 13 в Житомирской области, где 364 новых диагноза за последние 24 часа. В Киевской области 10 человек умерло, 315 заболело.

Также высокий показатель смертности в Херсонской области – на 162 новых случая – 8 смертей. В Полтавской области 7 человек умерло и 291 заболел.

На 29 октября в Украине 2990 человек выздоровело, а всего с начала пандемии смогли одолеть коронавирус 151 632.

На заседании Кабмина 28 октября принято решение о продлении в Украине режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года.

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Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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