Скачать
Воскресенье, 01.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Новые лица закончились: пойдет ли Зеленский на смену премьера и кто может сесть в кресло Шмыгаля
Новые лица закончились: пойдет ли Зеленский на смену премьера и кто может сесть в кресло Шмыгаля
В Украине подорожал газ для населения: сколько стоит кубометр с 1 ноября
В Украине подорожал газ для населения: сколько стоит кубометр с 1 ноября
Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине
Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине
Усик - Чисора: хроника боя
Усик - Чисора: хроника боя

Врачи "зашиваются": инфекционист поделился новостями с передовой в борьбе с коронавирусом

Врачи "зашиваются": инфекционист поделился новостями с передовой в борьбе с коронавирусом
11:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Практикующие врачи не знают ответов на вопросы к огда будет вовремя переоборудованы другие медучреждения под кислородные госпитали и почему до сих пор не введены в действие имеющиеся кислородные стационары НАН

Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской больницы №4 Евген Игоревич.

Он поведал, что медики "зашиваются на работе, пытаясь помочь всем, кому необходимо, и с опаской смотрят в непростое будущее".

По его словам, "врача стационара, не спрашивая согласия, поставили главным арбитром человеческой судьбы".

"В больничных стенах бой идет за те условные 15-20% пациентов, которые переносят ковид трудно. Благодаря COVID-19, стали видными реальные проблемы и ситуация с общественным здоровьем в целом", - пишет он.

"Все мы переболеем": врач описала реалии лечения COVID-19 в Украине

Врач добавил, что COVID-19 - наглядный пример того, к чему приводят последствия нездорового образа жизни, хронические болезни, отсутствие целенаправленной программы по лечению и поддержке хронических пациентов, постоянный стресс, паника и нерациональность само- или неправильное лечение.

Напомним, что в первый день ноября в Украине выявили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19. Всего в стране 395 тысяч случаев коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что изменилось с 1 ноября 2020 в Украине
02 Усик - Чисора: видео боя
03 В Украине запретили рыбалку
04 "Русский мир" во всей красе: в сети показали фото разрухи в Горловке
05 Усик после победы над Чисорой вызвал на бой Джошуа (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США хотят ввести в Карабах скандинавских миротворцев
США хотят ввести в Карабах скандинавских миротворцев
Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября
Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября
Ждать ли доллара по 30? Появился прогноз курса валют в Украине на ноябрь
Ждать ли доллара по 30? Появился прогноз курса валют в Украине на ноябрь
Не только Джеймс Бонд: лучшие роли Шона Коннери
Не только Джеймс Бонд: лучшие роли Шона Коннери
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь