Врачи "зашиваются": инфекционист поделился новостями с передовой в борьбе с коронавирусом

Практикующие врачи не знают ответов на вопросы к огда будет вовремя переоборудованы другие медучреждения под кислородные госпитали и почему до сих пор не введены в действие имеющиеся кислородные стационары НАН

Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской больницы №4 Евген Игоревич.

Он поведал, что медики "зашиваются на работе, пытаясь помочь всем, кому необходимо, и с опаской смотрят в непростое будущее".

По его словам, "врача стационара, не спрашивая согласия, поставили главным арбитром человеческой судьбы".

"В больничных стенах бой идет за те условные 15-20% пациентов, которые переносят ковид трудно. Благодаря COVID-19, стали видными реальные проблемы и ситуация с общественным здоровьем в целом", - пишет он.

Врач добавил, что COVID-19 - наглядный пример того, к чему приводят последствия нездорового образа жизни, хронические болезни, отсутствие целенаправленной программы по лечению и поддержке хронических пациентов, постоянный стресс, паника и нерациональность само- или неправильное лечение.

Напомним, что в первый день ноября в Украине выявили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19. Всего в стране 395 тысяч случаев коронавируса.