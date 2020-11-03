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Степанов предупредил о катастрофе и заговорил о сортировке больных коронавирусом

Степанов предупредил о катастрофе и заговорил о сортировке больных коронавирусом
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

После заполненности 100% коек Минздрав применит протокол медицинской "сортировки" больных с приоритетом предоставления медицинской помощи больным из большими шансами на выживание.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления украинском парламенте.

При этом он уточнил, что из-за дефицита врачей заполняемость коек в случае коллапса здравоохранения может отойти на второй план: специалистов не хватит на всех больных. Более того, говорит он, больные другими заболеваниями никуда не исчезли.

Степанов в очередной раз попросил украинцев придерживаться карантинных норм: "Можно сколько угодно обвинять МОЗ, но мы не можем за вас выполнять правила. Только вы сами можете себя уберечь: надевать маску, мыть руки и выдерживать дистанцию. Ваша жизнь – в ваших руках".

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Отмечается, что сейчас в Украине больничные койки для пациентов с коронавируса заполнены уже почти 70%.

Где самые загруженные больницы: 

  • Полтавская область (91,7%),

  • Житомирская область (85,8%)

  • Ивано-Франковская область (81,4%)

  • Киев (78,3%).

Единственным регионом, где свободные более 50% коек, является Черкасская область (45%).

Министр добавил, что сейчас в Киеве Донецкой и Одесской областях прорабатывают план по развертыванию мобильных госпиталей из 500 кроватями в каждой. Там должны привлечь к работе 1200 медиков.

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Все по теме:

Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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