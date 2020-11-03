Степанов предупредил о катастрофе и заговорил о сортировке больных коронавирусом

После заполненности 100% коек Минздрав применит протокол медицинской "сортировки" больных с приоритетом предоставления медицинской помощи больным из большими шансами на выживание.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления украинском парламенте.

При этом он уточнил, что из-за дефицита врачей заполняемость коек в случае коллапса здравоохранения может отойти на второй план: специалистов не хватит на всех больных. Более того, говорит он, больные другими заболеваниями никуда не исчезли.

Степанов в очередной раз попросил украинцев придерживаться карантинных норм: "Можно сколько угодно обвинять МОЗ, но мы не можем за вас выполнять правила. Только вы сами можете себя уберечь: надевать маску, мыть руки и выдерживать дистанцию. Ваша жизнь – в ваших руках".

Отмечается, что сейчас в Украине больничные койки для пациентов с коронавируса заполнены уже почти 70%.

Где самые загруженные больницы:

Полтавская область (91,7%),

Житомирская область (85,8%)

Ивано-Франковская область (81,4%)

Киев (78,3%).

Единственным регионом, где свободные более 50% коек, является Черкасская область (45%).

Министр добавил, что сейчас в Киеве Донецкой и Одесской областях прорабатывают план по развертыванию мобильных госпиталей из 500 кроватями в каждой. Там должны привлечь к работе 1200 медиков.