В Украине за сутки более 9,5 тысяч случаев коронавируса

На утро среды, 4 ноября, в Украине установлен очередной рекорд по числу новых случаев коронавируса COVID-19 за сутки - более 9,5 тысяч человек заразились.

Об этом отчитался министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Напомним, что только накануне коронавирус поставил рекорд в Украине на уровне в 8,9 тысяч новых случаев.

Теперь же за сутки заразились 9524 человека, в то время как всего 7536 больных пошли на поправку.

По данным Минздрава, больше всего новых больных в Киеве (856), Харьковской (850) и Донецкой области (636).

Также за 3 ноября зафиксировали 199 новых летальных исходов.

Как сообщал "Телеграф", в начале недели в Украине ввели новое карантинное зонирование, однако, в свете последних антирекордов COVID-19, власти рассматривают варианты ужесточения карантина.