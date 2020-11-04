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Среда, 04.11.2020
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Коронавирус побил "рекорды" в 11 областях Украины

Коронавирус побил "рекорды" в 11 областях Украины
09:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com/geralt

На утро среды, 4 ноября, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по числу новых случаев и смертности не только по Украине в целом, но и в 11 областях в частности.

Об этом можно судить по сводке СНБО.

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За последние 10 дней рекорд количества новых зараженных за сутки побила столица и семь областей Украины:

  • Киев (858, хотя ранее на этой неделе число новых случаев не превышало отметки в 800);
  • Ивано-Франковская (451 после 427);
  • Запорожская (430 после 427);
  • Полтавская (427 после 343);
  • Киевская (383 после 360);
  • Сумская (367 после 338);
  • Волынская (310 после 251);
  • Херсонская области (198 после 193).

Еще четыре области побили свои рекорды смертности за последние 10 дней:

  • Донецкая (26 летальных исходов после максимум 15 смертей за сутки);
  • Львовская (20 после 18);
  • Луганская (11 после 6);
  • Закарпатская (6 после 5).

Несколько областей повторили предыдущий рекорд смертности: Днепропетровская (19), Херсонская (8), Ивано-Франковская (5), Винницкая (5).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в Украине хотят ужесточить карантин на фоне ухудшения статистики коронавируса.

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Все по теме:

Украина, Смертность, Статистика, Коронавирус, заболеваемость, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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