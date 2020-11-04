Коронавирус побил "рекорды" в 11 областях Украины

На утро среды, 4 ноября, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по числу новых случаев и смертности не только по Украине в целом, но и в 11 областях в частности.

Об этом можно судить по сводке СНБО.

За последние 10 дней рекорд количества новых зараженных за сутки побила столица и семь областей Украины:

Киев (858, хотя ранее на этой неделе число новых случаев не превышало отметки в 800);

Ивано-Франковская (451 после 427);

Запорожская (430 после 427);

Полтавская (427 после 343);

Киевская (383 после 360);

Сумская (367 после 338);

Волынская (310 после 251);

Херсонская области (198 после 193).

Еще четыре области побили свои рекорды смертности за последние 10 дней:

Донецкая (26 летальных исходов после максимум 15 смертей за сутки);

Львовская (20 после 18);

Луганская (11 после 6);

Закарпатская (6 после 5).

Несколько областей повторили предыдущий рекорд смертности: Днепропетровская (19), Херсонская (8), Ивано-Франковская (5), Винницкая (5).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в Украине хотят ужесточить карантин на фоне ухудшения статистики коронавируса.