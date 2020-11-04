Коронавирус побил "рекорды" в 11 областях Украины

На утро среды, 4 ноября, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по числу новых случаев и смертности не только по Украине в целом, но и в 11 областях в частности.
Об этом можно судить по сводке СНБО.
За последние 10 дней рекорд количества новых зараженных за сутки побила столица и семь областей Украины:
Еще четыре области побили свои рекорды смертности за последние 10 дней:
Несколько областей повторили предыдущий рекорд смертности: Днепропетровская (19), Херсонская (8), Ивано-Франковская (5), Винницкая (5).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в Украине хотят ужесточить карантин на фоне ухудшения статистики коронавируса.