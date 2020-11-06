Государство ничем не помогло: украинец рассказал, во сколько ему обошлось лечение COVID-19

В Украине все больше людей заболевают коронавирусом и не каждый человек имеет достаточно денег, чтобы должным образом пролечится. О том, во сколько может обойтись лечение COVID-19, рассказал журналист Юрий Романенко.

Своей личной историей он поделился на странице в Фейсбук.

По его словам, сдача анализов на коронавирус для всей семьи и приемы у врача обошлись ему в 200 долларов США.

На покупку медикаментов для всей семьи он потратил еще 300-400 долларов.

В то же время, за все время болезни журналист ни разу не "пересекся с государством".

"Оно не поинтересовалось, что там у меня после того, как я получил позитивный тест. И если бы я не сдал тест, то мог бы спокойно ходить по улицам и кашлять. За 2 недели у меня всего 2 дня была температура. И поверьте, большинство никаких тестов не сдает и лечится от простуды", - отметил Романенко.

По его мнению, хоть СМИ и сообщают о 10 тыс. заболевших за сутки в Украине, он считает что реально эта цифра находится между 30 и 40 тысячами человек. "Например, у меня тест позитивный , у жены негативный. Но у жены и старшей дочери тоже ковид. А в статистике их не было. Мой друг и его жена заболели ковидом, а тесты все отрицательные. Таких случаев в моем окружении только десятки", - подчеркивает журналист.