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Теща Петра Порошенко в критическом состоянии из-за COVID-19: в 2020 году умерли отец и тесть нардепа

Теща Петра Порошенко в критическом состоянии из-за COVID-19: в 2020 году умерли отец и тесть нардепа
07:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Мама бывшей первой леди Украины Марины Порошенко, Людмила Николаевна, находится в критическом состоянии из-за крайне сложной формы коронавируса.

Об этом со ссылкой на Петра Порошенко рассказал общественный деятель, блогер и эксперт Павел Нусс.

Отмечается, что она сейчас находится без сознания.

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Эксперт вспомнил, что этот год стал настоящим испытанием для пятого президента Украины и его семьи.

"Трагическая утрата обоих отцов за короткий период времени, репрессии, болезнь коронавирусом Петра Алексеевича, и вот сейчас, ожесточенная борьба за жизнь матери нашей Первой Леди", - написал он.

Напомним, отец Петра Порошенко Алексей Ивановичушел из жизни 16 июня нынешнего года, а тесть пятого президента Анатолий Переведенцев скончался 20 августа.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Коронавирус, Марина Порошенко, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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