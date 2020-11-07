Теща Петра Порошенко в критическом состоянии из-за COVID-19: в 2020 году умерли отец и тесть нардепа

Мама бывшей первой леди Украины Марины Порошенко, Людмила Николаевна, находится в критическом состоянии из-за крайне сложной формы коронавируса.
Об этом со ссылкой на Петра Порошенко рассказал общественный деятель, блогер и эксперт Павел Нусс.
Отмечается, что она сейчас находится без сознания.
Эксперт вспомнил, что этот год стал настоящим испытанием для пятого президента Украины и его семьи.
"Трагическая утрата обоих отцов за короткий период времени, репрессии, болезнь коронавирусом Петра Алексеевича, и вот сейчас, ожесточенная борьба за жизнь матери нашей Первой Леди", - написал он.
Напомним, отец Петра Порошенко Алексей Ивановичушел из жизни 16 июня нынешнего года, а тесть пятого президента Анатолий Переведенцев скончался 20 августа.