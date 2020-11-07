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Запретить все: Степанов признался, что поможет остановить пандемию коронавируса

Запретить все: Степанов признался, что поможет остановить пандемию коронавируса
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что лучшим способом остановить распространение коронавируса в нашей стране является полный локдаун. 

Об этом он рассказал в интервью НВ

"Лучший сценарий — это полный локдаун. Все запретить, полностью разорвать цепь передачи болезни, минимум на 21 день. Потому что максимальный инкубационный период 21 день", - сказал Степанов.

Впрочем, министр признает, что Украина не может позволить себе такую меру. 

"При полном локдауне люди будут терять работу, людям элементарно не за что будет покупать даже продукты питания. Мы не можем сейчас себе позволить того, что было весной", - считает Степанов. 

Напомним, Украина перешагнула отметку в 10 тысяч новых случаев COVID-19 в день.  

В конце октября Владимир Зеленский пообещал ввести жесткий карантин в Украине в случае, если число новых случаев за день превысит 9,5 тысяч. 

Однако позже успокоил словами, что украинская медицина сможет выдержать 15 тысяч новых случаев коронавируса в день

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Все по теме:

Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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