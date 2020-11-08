Почти 65 тысяч новых случаев и более тысячи смертей: сводка COVID-19 в Украине за неделю

За текущую неделю, с 2 по 8 ноября включительно, в Украине зафиксировали 64 891 новых случаев и 1144 смерти от коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Пик заболеваемости на этой неделе пришелся на субботу, 7 ноября. В стране было зафиксировано 10 746 случаев COVID-19.

Максимальное число смертей на этой неделе было днем ранее, в пятницу. 6 ноября коронавирус забрал жизни 201 украинца.

По состоянию на утро 8 ноября в Украине выявили 9,3 тысячи новых случаев коронавируса. Всего в стране 460,3 тысяч случаев коронавирусного заблевания.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 245 015 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 9 397 инфицированных. Таким образом прирост заболевания снизился на 1349 человек.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 138 украинцев, всего в Украине зафиксировали 8 450 жертв COVID-19.