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Почти 65 тысяч новых случаев и более тысячи смертей: сводка COVID-19 в Украине за неделю

Почти 65 тысяч новых случаев и более тысячи смертей: сводка COVID-19 в Украине за неделю
09:20 Сегодня Телеграф

За текущую неделю, с 2 по 8 ноября включительно, в Украине зафиксировали 64 891 новых случаев и 1144 смерти от коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО. 

Названы области Украины, где самая высокая смертность от коронавируса в первую неделю ноября

Пик заболеваемости на этой неделе пришелся на субботу, 7 ноября. В стране было зафиксировано 10 746 случаев COVID-19.

Максимальное число смертей на этой неделе было днем ранее, в пятницу. 6 ноября коронавирус забрал жизни 201 украинца.

По состоянию на утро 8 ноября в Украине выявили 9,3 тысячи новых случаев коронавируса. Всего в стране 460,3 тысяч случаев коронавирусного заблевания.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

В Украину идут морозы: иммунолог объяснил, как они повлияют на распространение COVID-19

Так, из 245 015 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 9 397 инфицированных. Таким образом прирост заболевания снизился на 1349 человек.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 138 украинцев, всего в Украине зафиксировали 8 450 жертв COVID-19.

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Все по теме:

Украина, Смертность, Статистика, Пандемия, Коронавирус, заболеваемость, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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