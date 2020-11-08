Названы области Украины, где самая высокая смертность от коронавируса в первую неделю ноября

В Украине бушует коронавирус. На этой неделе максимальный прирост COVID-19 в Украине был зафиксирован 7 ноября. Наибольшее число смертей подтвердили днем ранее.

За последнюю неделю в Украине зафиксировали почти 1150 летальных случаев коронавируса, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО на утро 8 ноября.

Антирекордсменами по числу жертв коронавируса стали Днепропетровская, Хмельницкая и Львовская области.

Рейтинг смертности COVID-19 за неделю с 2 по 8 ноября:

Днепропетровская область - 138 новых летальных случая;

Хмельницкая область - 112;

Львовская область - 100;

Киев - 89;

Киевская область - 59;

Донецкая область - 57;

Харьковская область - 49;

Закарпатская область - 44;

Полтавская область - 42;

Одесская область - 41;

Житомирская, Волынская области - 38;

Ровенская область - 37;

Сумская область - 34;

Ивано-Франковская, Тернопольская, Винницкая, Николаевская области - 33;

Черновицкая область - 31;

Луганская область - 29;

Херсонская область - 25;

Черкасская область - 20;

Запорожская область - 16;

Кировоградская область - 11;

Черниговская область - 1.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что лучшим способом остановить распространение коронавируса в нашей стране является полный локдаун.