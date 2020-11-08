Названы области Украины, где самая высокая смертность от коронавируса в первую неделю ноября

В Украине бушует коронавирус. На этой неделе максимальный прирост COVID-19 в Украине был зафиксирован 7 ноября. Наибольшее число смертей подтвердили днем ранее.
За последнюю неделю в Украине зафиксировали почти 1150 летальных случаев коронавируса, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО на утро 8 ноября.
Антирекордсменами по числу жертв коронавируса стали Днепропетровская, Хмельницкая и Львовская области.
Рейтинг смертности COVID-19 за неделю с 2 по 8 ноября:
Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что лучшим способом остановить распространение коронавируса в нашей стране является полный локдаун.