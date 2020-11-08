На фоне обострения коронавируса участились "масочные" скандалы в транспорте Киева

На фоне новых коронавирусных рекордов в Украине наблюдается рост случаев "антимасочных скандалов".

Так в воскресенье на станции метро "Арсенальная" в Киеве пьяный мужчина распылил слезоточивый газ на работников "Муниципальной охраны".

Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Телеграм.

"Работники "Муниципальной охраны", на которых возложена обязанность следить за соблюдением масочного режима в метрополитене, сделали замечание мужчине без маски. Гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отреагировал агрессивно, начал бросаться на муниципалов и применил слезоточивый газ (что категорически запрещено в закрытых помещения со скоплением людей)", -сказано в сообщении.

Другой случай произошел с водителем маршрутки №545, когда его призвали надеть маску.

"Бесценное лицо водителя маршрутки №545 когда пассажиры попросили его надеть маску", - пишет "Київ Оперативний".

Отметим, что 6 ноября, на станции метро "Славутич" мужчина набросился с ножом и газовым баллончиком на полицейских из-за замечания об отсутствии маски.

В тот же день произошел и другой случай, на остановке Василия Мухи девушка без маски пыталась попасть в трамвай, но ее силой вытолкали оттуда.

А уже 7 ноября в сеть попали кадры, на которых видно, как ковид-диссидентка устроила скандал в одном из автобусов.

Как сообщалось ранее, в Украине намерены ввести штрафы за отсутствие масок. На фоне этого Киев и еще четыре областных центра могут попасть в "красную зону".