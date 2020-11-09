Коронавирус 9 ноября побил антирекорды в двух областях Украины

В рекордсменах из-за коронавируса за сутки оказались Черновицкая область по количеству смертей и Киевская область по количеству новых случаев заболевания.

Об это можно судить по данным системы мониторинга СНБО.

В Киевской области за последние 10 дней произошел постепенный рост уровня заболеваемости COVID-19: показатели увеличились почти вдвое - с 350 до 590 случаев в сутки.

А Черновицкая область продемонстрировала резкое увеличение летальных случаев. Здесь за сутки умерло 9 человек после максимума в 6-7 смертей ежедневно.

Рекордное для своей области количество смертей от коронавируса зафиксировано на 9 ноября в Ивано-Франковской области. Здесь 9 дней из 10 ежедневно умирает по 5 человек.

В Винницкой области повторился рекорд двухдневной давности, когда за сутки коронавирус погубил 8 человек.

Высокий уровень смертности также зафиксирован во Львовской области (12 человек за сутки), Николаевской области (10), Закарпатской и Запорожской областях (по 9 случаев), Днепропетровской области (8).

Напомним, что на фоне роста уровня заболеваемости коронавирусом в Украине участились скандалы из-за неношения масок в столичном транспорте.