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Пандемия COVID-19 несет риск Третьей мировой - генерал армии НАТО

Пандемия COVID-19 несет риск Третьей мировой - генерал армии НАТО
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Третья мировая война может начаться из-за пандемии коронавируса.

Такое предположение сделал глава штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News, сообщает "Mirror".

Картер считает, что в мире сегодня "царят тревога и неопределенность, и важно уберечься от неверных оценок ситуации". По его мнению, разворачивание сразу нескольких региональных конфликтов, это риск, как и любая масштабная эскалация.

Между тем, как отметил Картер, причинами двух мировых войн в прошлом веке были именно неверные выводы об обстановке, а также плохая оценка последствий теми, кто принимает решения.

Генерал считает риск Третьей мировой войны реальным и призывает выносить уроки из прошлого, чтобы удостовериться в адекватной реакции на конфликты, которые мы сегодня наблюдаем буквально по всему миру.

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Кроме того, есть и еще один фактор. Экономические кризисы и в прошлом вели к военной опасности, поэтому, как сказал Картер, нельзя исключать такое развитие событий на фоне ущерба, причиненного мировой экономике пандемией коронавируса.

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Все по теме:

НАТО, Коронавирус, Ник Картер, Третья мировая война, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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