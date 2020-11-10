Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
С приходом Байдена возвращение Донбасса станет ближе, а вот с Крымом сложнее - генерал
С приходом Байдена возвращение Донбасса станет ближе, а вот с Крымом сложнее - генерал
С приходом Байдена возможны подвижки в вопросе деоккупации Крыма, - дипломат
С приходом Байдена возможны подвижки в вопросе деоккупации Крыма, - дипломат
Армению лишили права голоса в Карабахе? Что сказали Саркисян и Пашинян (видео)
Армению лишили права голоса в Карабахе? Что сказали Саркисян и Пашинян (видео)
Путин разместит в Карабахе российских миротворцев
Путин разместит в Карабахе российских миротворцев

Не только Ермак и Зеленский: с начала месяца коронавирусом заразился десяток топ-чиновников Украины

Не только Ермак и Зеленский: с начала месяца коронавирусом заразился десяток топ-чиновников Украины
Обновлено 08:20 Сегодня Телеграф

Минимум два украинских министра заболели коронавирусом, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует сдать тест. 

Об этом сообщают СМИ. 

Об уходе на больничный из-за коронавирусной инфекции министра финансов Сергея Марченко проинформировала общественность народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Также 9 ноября появилась информация о том, что болен и министр обороны Андрей Таран. Вечером того же дня в оборонном ведомстве эту информацию сразу опровергли, а потом подвердили, что по результатам тестирования у Тарана Covid-19. Ранее сообщалось, что с 9 по 11 ноября министр обороны должен был находиться в США, но отменил свой визит. 

Так как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль контактировал с заболевшими, он планирует сдать тест. Это уточнили в пресс-службе правительства, отметив, что симптомов коронавируса у премьер-министра нет. 

Есть заболевшие и среди главы областей и городов. К примеру, диагноз подтвердился у председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля, об этом он написал на Facebook. Коваль уточнил, что он чувствует себя нормально, и две недели проведет дома, но будет работать он-лайн. 

Заболел и городской голова Николаева Александр Сенкевич. Пост о позитивном результате теста он дополнил информацией о том, что в Николаеве запущены все котельные, и призвал горожан писать ему в личные сообщения, если у них возникли проблемы с отоплением.

С начала месяца о болезни заявили также: министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский, председатель Винницкой областной администрации Сергей Борзов, председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, председатель Одесской ОГА Максим Куцый, начальник Главного управления Нацполиции в Сумской области Александр Анохин. 

9 ноября стало известно, что коронавирусом болен президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Позже глава государства назвал тех, кто радуется его болезни, людьми "с ампутированной совестью". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Министры, Коронавирус, Андрей Таран, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
02 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
03 В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
04 Азербайджан по ошибке сбил российский военный вертолет над Арменией: появилось видео
05 Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Фото и видео с места ДТП в Киеве, где пьяный мотоциклист въехал в толпу людей на переходе
Фото и видео с места ДТП в Киеве, где пьяный мотоциклист въехал в толпу людей на переходе
После выходных в Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом
После выходных в Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом
Пропавшим Кернесом занялась полиция
Пропавшим Кернесом занялась полиция
Не только Ермак и Зеленский: с начала месяца коронавирусом заразился десяток топ-чиновников Украины
Не только Ермак и Зеленский: с начала месяца коронавирусом заразился десяток топ-чиновников Украины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь