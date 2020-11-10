Не только Ермак и Зеленский: с начала месяца коронавирусом заразился десяток топ-чиновников Украины

Минимум два украинских министра заболели коронавирусом, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует сдать тест.

Об этом сообщают СМИ.

Об уходе на больничный из-за коронавирусной инфекции министра финансов Сергея Марченко проинформировала общественность народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Также 9 ноября появилась информация о том, что болен и министр обороны Андрей Таран. Вечером того же дня в оборонном ведомстве эту информацию сразу опровергли, а потом подвердили, что по результатам тестирования у Тарана Covid-19. Ранее сообщалось, что с 9 по 11 ноября министр обороны должен был находиться в США, но отменил свой визит.

Так как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль контактировал с заболевшими, он планирует сдать тест. Это уточнили в пресс-службе правительства, отметив, что симптомов коронавируса у премьер-министра нет.

Есть заболевшие и среди главы областей и городов. К примеру, диагноз подтвердился у председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля, об этом он написал на Facebook. Коваль уточнил, что он чувствует себя нормально, и две недели проведет дома, но будет работать он-лайн.

Заболел и городской голова Николаева Александр Сенкевич. Пост о позитивном результате теста он дополнил информацией о том, что в Николаеве запущены все котельные, и призвал горожан писать ему в личные сообщения, если у них возникли проблемы с отоплением.

С начала месяца о болезни заявили также: министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский, председатель Винницкой областной администрации Сергей Борзов, председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, председатель Одесской ОГА Максим Куцый, начальник Главного управления Нацполиции в Сумской области Александр Анохин.

9 ноября стало известно, что коронавирусом болен президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Позже глава государства назвал тех, кто радуется его болезни, людьми "с ампутированной совестью".