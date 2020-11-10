После выходных в Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщает в Facebook.
Среди заболевших 410 детей и 445 медицинских работников. В госпитализации за сутки нуждалось 1 252 украинца. А выздоровело 5 514 человек. За 24 часа протестировано почти 67 тыс. людей.
За сутки самые высокие показатели заболеваемости продемонстрировали Киев (747 новых случаев), Житомирская (646), Киевская (628), Одесская (608) и Запорожская (588) области.
В целом с начала пандемии в Украине:
- заболело – 479 197 человек;
- выздоровело – 214 657 человек;
- летальных случаев – 8 756;
- проведено ПЦР-тестирований – 3 691 258.
С начала ноября коронавирус подкосил десяток чиновников выского ранга.