После выходных в Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом

На 10 ноября в Украине зафиксирован антирекорд - 10 842 новых случаев коронавирусной инфекции и 191 смерть.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщает в Facebook.

Среди заболевших 410 детей и 445 медицинских работников. В госпитализации за сутки нуждалось 1 252 украинца. А выздоровело 5 514 человек. За 24 часа протестировано почти 67 тыс. людей.

За сутки самые высокие показатели заболеваемости продемонстрировали Киев (747 новых случаев), Житомирская (646), Киевская (628), Одесская (608) и Запорожская (588) области.

В целом с начала пандемии в Украине: