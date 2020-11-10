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После выходных в Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом

После выходных в Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом
08:37 Сегодня Телеграф
На 10 ноября в Украине зафиксирован антирекорд - 10 842 новых случаев коронавирусной инфекции и 191 смерть.
 
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщает в Facebook. 
 
Среди заболевших 410 детей и 445 медицинских работников. В госпитализации за сутки нуждалось 1 252 украинца. А выздоровело 5 514 человек. За 24 часа протестировано почти 67 тыс. людей.
 
За сутки самые высокие показатели заболеваемости продемонстрировали Киев (747 новых случаев), Житомирская (646), Киевская (628), Одесская (608) и Запорожская (588) области.
 
В целом с начала пандемии в Украине: 
  • заболело – 479 197 человек;
  • выздоровело – 214 657 человек;
  • летальных случаев  – 8 756;
  • проведено ПЦР-тестирований – 3 691 258.

С начала ноября коронавирус подкосил десяток чиновников выского ранга. 

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Все по теме:

Украина, Смертность, Статистика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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