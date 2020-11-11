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Alina Pash подхватила коронавирус и призналась, как с ним борется

Alina Pash подхватила коронавирус и призналась, как с ним борется
11:18 Сегодня Телеграф

Украинская певица Alina Pash подхватила коронавирус.

Этой новостью рэп-исполнительница поделилась с подписчиками в своем Instagram.

В одной из сторис Alina Pash написала на черном фоне, что "коронована" и попросила людей, с которыми она общалась в последнее время, быть внимательными к своему здоровью.

Также исполнительница уточила, что у нее держится температура на уровне 38-39 градусов, "ломает тело", и добавила, что подобные симптомы у нее уже были, а потом прошли.

"Друзья, спасибо вам за заботу, за ваши сообщения. Я на связи с докторами, вроде бы все верные лекарства есть. Пью воду, много воды", - отметила Alina. 

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончалась теща пятого президента Украины Петра Порошенко. 

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Все по теме:

Певица, Коронавирус, Alina Pash, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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