Alina Pash подхватила коронавирус и призналась, как с ним борется

Украинская певица Alina Pash подхватила коронавирус.

Этой новостью рэп-исполнительница поделилась с подписчиками в своем Instagram.

В одной из сторис Alina Pash написала на черном фоне, что "коронована" и попросила людей, с которыми она общалась в последнее время, быть внимательными к своему здоровью.

Также исполнительница уточила, что у нее держится температура на уровне 38-39 градусов, "ломает тело", и добавила, что подобные симптомы у нее уже были, а потом прошли.

"Друзья, спасибо вам за заботу, за ваши сообщения. Я на связи с докторами, вроде бы все верные лекарства есть. Пью воду, много воды", - отметила Alina.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончалась теща пятого президента Украины Петра Порошенко.