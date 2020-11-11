Зеленский, Ермак, Разумков и не только: кто из украинской верхушки сейчас болеет COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает распространятся по Украине. Вирусом уже заразилось множество политиков страны.

Так случилось и с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым.

О своем диагнозе он рассказал на странице в Фейсбук 11 ноября.

По его словам, сейчас он чувствует себя нормально, запахи ощущаются, а из неприятных ощущений только небольшая ломота в теле и слегка повышенная температура.

Стоит напомнить, что 27 октября коронавирус подцепила заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив.

Затем 9 ноября COVID-19 обнаружили у президента Украины Владимира Зеленского и у главы Офиса президента Андрея Ермака.

А уже 10 ноября диагноз коронавирус подтвердился у председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля и у городского главы Николаева Александра Сенкевича. А так как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль контактировал с заболевшими, он тоже планирует сдать тест.

В среду, 11 ноября коронавирус подтвердили у председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

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