Что известно о больнице «Феофания», где Зеленский лечится от коронавируса

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, госпитализированы. Они находятся в изолированных палатах больницы «Феофания».

"Феофания" – больница, подчиненная Государственному управлению делами. В медучреждении проводится оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса более 130 иностранных государств и международных организаций, а также лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной.

Отметим, что лечение в "Феофании" доступно не каждому рядовому гражданину: президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, депутатам ВР, премьер-министру Украины, членам Кабинета министров, членам Совета национальной безопасности и обороны и другим высшим государственным деятелем Украины.

По данным СМИ, больницу "Феофанию", так любят чиновники не только из-за высокого уровня обслуживания, но и как место, где можно скрыться.

Так, скандально известный экс-председатель государственной фискальной службы Роман Насиров, пытался укрыться от следствия в стенах больницы "Феофания". Но это не помешало следователям вынести его из стен больницы замотанным в покрывало с диагнозом, который так и не подтвердили.

С сентября 2020 года больница "Феофания" начала принимать пациентов с COVID-19 после соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.

Мобильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 развернули на базе клинической больницы "Феофания".

В ОП отметили, что в "Феофании" теперь будут оказывать помощь в лечении больным с тяжелым и крайне-тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Для обеспечения оказания медицинской помощи больным COVID-19 был перепрофилирован отдельный корпус "Феофании".

Напомним, в Украине за последние сутки 12 ноября COVID-19 подтвердили у 11 057 человек. Этот показатель – рекордный. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 500 865 случая коронавирусной инфекции, скончалось 9 145 пациента, вылечилось 227 694 человек.