В Украине начали сортовать больных коронавирусом и ложить в больницы только самых тяжелых

В связи с обострением эпидемической ситуации в Украине в Одессе из-за ограниченного резерва коек и персонала в медучреждениях начали госпитализировать "уже очень тяжелых пациентов" с COVID-19. Вполне возможно, что скоро такая ситуация будет и по всей стране.

Таком мнение озвучил бывший главврач Одесской областной больницы Сергей Калинчук в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

По его словам, то, что происходит в Украине, можно смело называть медицинской сортировкой, потому, что по сути, сегодня госпитализируют только пациентов со средней степенью тяжести.

Только за последние сутки в "скорую" поступило около 100 вызовов к пациентам с коронавирусом, из которых 70 нуждались в госпитализации, рассказал Калинчук.

"Это после тех новых протоколов госпитализации, которые ввел Минздрав с начала этой недели. Это очень тяжелое состояние. Это пациенты, у которых декомпенсированная сопутствующая патология; пациенты с тяжелыми гипертоническими состояниями и тяжелым сахарным диабетом, которым и так по определению показана уже госпитализация", - отметил он.

По его мнению, ситуация, которая сейчас происходит в Одессе, скоро захватит всю страну.

На данный момент, резерв мест в болицах и персонала "очень ограничен", а кроме того, в скором времени "проблема будет уже с реанимационными кроватями", - считает бывший главврач.

Таким образом, если "карантин выходного дня" не сработает, то власти будут вынуждены принять еще более строгие меры, в том числе и протокол медицинской сортировки, отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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