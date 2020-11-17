Лекарства нужны не всегда: врач рассказал, как лечить ребенка от коронавируса

Дети независимо от возраста, является восприимчивыми к COVID-19, не установлено никаких гендерных различий в чувствительности к вирусу. Клиническая симптоматика COVID-19 у детей менее выражена, чем у взрослых, маленькие дети, особенно дети в возрасте до 1 года, имеют тяжелое течение вирусной инфекции.

Об этом сообщают в телеграмм канале "Коронравирус инфо".

В 90% случаев болезнь проходит или бессимптомно, или легко, или умеренно. Под легким течением болезни понимают горячку, кишечные расстройства, кашель, боль в горле, боль в мышцах, тошноту, насморк.

Тяжелое протекание болезни - это кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Насыщенность крови кислородом при этом ниже 92%. Критическое состояние: дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и др. Чем старше ребенок - тем легче она переносила вирус.

Детей лечат в зависимости от ступеня тяжести.

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, в каком случае необходимо лечить ребенка от коронавируса. Подробнее - в видео.

Напомним, что коронавирус не прекращает распространяться по Украине. Так, по состоянию на утро 16 ноября в стране зафиксировали 9832 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.